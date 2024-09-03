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Житель Эстонии, неоднократно вступавший в половую связь с ребенком: «Поскольку я не знал такого закона...»

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Пярнуский уездный суд.
Пярнуский уездный суд. Фото: Ants Liigus

«Наказание очень суровое, но я понимаю, что я поступил неправильно», - сказал Кермо, получивший условное наказание в виде трех лет лишения свободы за половую связь с несовершеннолетней.

Для 35-летнего Кермо Сардиса утро вторника началось с заседания в суде Пайде. Мужчину, окончившего лишь шесть классов основной школы, обвиняют в неоднократных половых контактах с ребенком.

«Обвинение понятно?»

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