В конце прошлой неделе подписчиков русскоязычной страницы магазина PetCity в Facebook удивило известие о том, что с 1 сентября она прекращает свою деятельность. С начала осени вся коммуникация происходит на единой странице, которая ведется на эстонском языке. Как объясняет это решение популярный зоомагазин?
Для подписчиков
«И наша семья с вами прощается»: клиенты возмущены закрытием русскоязычного аккаунта зоомагазина PetCity
«Друзья! К сожалению, с 1-го сентября мы прекращаем вести страницу на русском языке в Facebook. В дальнейшем мы переходим на единую страничку, которая ведется на эстонском языке, чтобы вам всегда была доступна свежая и актуальная информация», - сказано в публикации от 30 августа.
Люди в комментариях стали возмущаться: кто-то указывал на национальный подтекст, кто-то просто написал, что отписывается от страницы, кто-то отметил, что в таком случае будет пользоваться услугами конкурентов, у которых, по словам комментаторов, и обслуживание более дружелюбное, и цены ниже.