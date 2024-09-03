«И наша семья с вами прощается»: клиенты возмущены закрытием русскоязычного аккаунта зоомагазина PetCity

«Друзья! К сожалению, с 1-го сентября мы прекращаем вести страницу на русском языке в Facebook. В дальнейшем мы переходим на единую страничку, которая ведется на эстонском языке, чтобы вам всегда была доступна свежая и актуальная информация», - сказано в публикации от 30 августа.