ДО ВСТРЕЧИ НА ТАНЦПОЛЕ! Вспомним молодость: в Ласнамяэ пройдет ретро-вечеринка 90-х и 00-х

Супер-ретро дискотека «Мираж» - вечеринка, где время останавливается, а музыка ведет за собой в мир ностальгии и удовольствия! Всю ночь за пультом крутить треки будет DJ MAX MILOVANOV.

Сразу три этажа будут наполнены праздничной программой. Для любителей танцев и коктейлей будут работать первый и второй этажи. Для любителей кальяна и караоке будет работать третий этаж. Поэтому, если ноги устанут от резвых танцев, можно будет продолжить петь любимые песни в караоке-зоне.

Такого масштабного ретро-праздника еще не было. Также вас ожидает обновленный мощный звук и яркое световое оформление вечера!

Встречаемся 7 сентября в 21:00 в Old Irish Pub (Пунане, 14a). Билет на вечеринку обойдется в 10 евро, а продлится мероприятие до самого утра.

Супер-ретро дискотека «Мираж» - это ваш шанс вернуться в золотые времена диско, когда каждое мгновение было наполнено радостью и танцевальным драйвом. Под звуки любимых хитов 90-х и 00-х, мы воссоздадим ту самую неповторимую атмосферу, где каждая песня - это воспоминание и праздник.

Отправьтесь в путешествие сквозь время, где яркие огни и зеркальные шары создают настоящий калейдоскоп эмоций. Одевайтесь в стиле тех лет, зовите друзей и приходите за зарядом энергии и хорошего настроения.

Больше информации о мероприятии ищите на странице в Facebook, по телефону: +372 5333 5777 или по электронной почте: sapronovkutsub@gmail.com.