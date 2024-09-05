ПЕРЕМЕНЫ С 7 ЧИСЛА Астролог Ольга Кирну указала жителям Эстонии на важные даты сентября

«В этом году прекрасное сочетание в сентябре, когда вода в небе питает металл в земных ветвях, - говорит Ольга Кирну. - У Петуха ресурс в небе, а значит обучение у всех учащихся пойдет легче и в удовольствие. Это касается не только детей, я рекомендую и взрослым окунуться в мир чего-то новенького или подтянуть навыки того, до чего ранее времени не хватало. Что еще примечательного, так это то, что правитель года Дракон сейчас очень увлечется Петухом, у них любовь в китайской астрологии и это повлечет за собой усиление дисциплины и воли. Захочется тщательнее подумать над стратегией жизни, составить более четкие планы. И это не о краткосрочных планах, а больше о долгосрочной стратегии. Ваша задача выделить для планирования время и сделать это лучше до 15 сентября».