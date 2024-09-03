В Сети считают, что новая возлюбленная Брэда Питта копирует образы его бывшей жены

Об этом заговорили после того, как Питт впервые вышел с возлюбленной на красную дорожку: они появились на премьере фильма «Одинокие волки» на Венецианском кинофестивале.

Фото: Mario Cartelli

Инес появилась на премьере в белом платье в пол, которое, по мнению пользователей, очень напоминает наряд Дженнифер Энистон, в котором та появилась на вручении премии Гильдии киноактеров в 2020 году. «Лицом она похожа на Джоли, платьем - на Энистон», «Она определенно копирует стиль Энистон», - пишут пользователи.

Фото: Leon Bennett

Интересно, что на том мероприятии Питт и Энистон пересеклись: Энистон подошла к нему поздороваться. Что касается другой бывшей жены актера, Анджелины Джоли, то она осталась с ним не в самых лучших отношениях: организаторы Венецианского кинофестиваля даже составили расписание таким образом, чтобы экс-супруги не пересеклись.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты с 2000 по 2005 год. Причиной их развода стал роман Питта с Анджелиной Джоли, с которой он снимался в фильме «Мистер и миссис Смит». По слухам, Джоли сама устроила так, чтобы их совместные с Питтом снимки попали в прессу и их увидела Энистон.

Брак Джоли и Питта тоже долго не продержался, несмотря на наличие шестерых общих детей: Анджелина обвинила бывшего мужа в физическом насилии по отношению к ней и детям.