Что происходит, когда человек на мгновение... умирает? Три жительницы Латвии пережили то, что называют клинической смертью - у двух из них этому есть медицинское подтверждение, а в случае с третьей - врачи не сумели найти объяснение произошедшему. Ни одна из них не видела ангелов, которых на прошедшем недавно чемпионате Европы по тяжелой атлетике видела румынская спортсменка Андреа Котрута, потеряв сознание, - об этом она рассказала журналистам. Опыт, которым поделились три мои собеседницы, гораздо необычнее. Возможно, он даже пугает, пишет RUS TVNET.
Портал medicine.lv пишет: «После наступление смерти пропадает сознание, прекращается сердечная деятельность, дыхание, нет рефлексов. Период окончания этих функций до начала разрушения белков (5-8 минут) называют клинической смертью. Это обратимый процесс, так как большинство органов и тканей по-прежнему живы, в них проходят процессы самовосстановления. В этот период, если использовать определенные методы, возможно оживление организма. После клинической смерти наступает биологическая смерть, когда заканчивается нормальный обмен веществ, начинается самопереваривание тканей (автолиз) и разложение. Биологическая смерть - необратимый процесс».