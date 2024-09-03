Что происходит, когда человек на мгновение... умирает? Три жительницы Латвии пережили то, что называют клинической смертью - у двух из них этому есть медицинское подтверждение, а в случае с третьей - врачи не сумели найти объяснение произошедшему. Ни одна из них не видела ангелов, которых на прошедшем недавно чемпионате Европы по тяжелой атлетике видела румынская спортсменка Андреа Котрута, потеряв сознание, - об этом она рассказала журналистам. Опыт, которым поделились три мои собеседницы, гораздо необычнее. Возможно, он даже пугает, пишет RUS TVNET.