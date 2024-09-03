ДЕПАРТАМЕНТ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Сильвия Ильвес откровенно рассказала о своих новых зубах, которые сделала в Турции

В понедельник в программу «Ringvaade» пришла Сильвия Ильвес, у нее во рту сверкали белоснежные зубы, которые эстонская виолончелистка этим летом сделала себе в Турции. «Как артистка на сцене я теперь чувствую себя совершенно по-другому, и мои прежние комплексы по поводу зубов исчезли», - говорит Ильвес, которая пока на сто процентов довольна новой улыбкой. Но что думает Департамент здоровья по поводу того, что эстонцы проходят стоматологические процедуры за границей?