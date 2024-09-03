В понедельник в программу «Ringvaade» пришла Сильвия Ильвес, у нее во рту сверкали белоснежные зубы, которые эстонская виолончелистка этим летом сделала себе в Турции. «Как артистка на сцене я теперь чувствую себя совершенно по-другому, и мои прежние комплексы по поводу зубов исчезли», - говорит Ильвес, которая пока на сто процентов довольна новой улыбкой. Но что думает Департамент здоровья по поводу того, что эстонцы проходят стоматологические процедуры за границей?
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ⟩ Сильвия Ильвес откровенно рассказала о своих новых зубах, которые сделала в Турции
В передаче ETV «Ringvaade» ведущий Марко Рейкоп выяснял, почему эстонская звезда решила сделать себе новые зубы. По словам Рейкопа, ведь и раньше с зубами Сильвии Ильвес было все в порядке. Однако сама Сильвия Ильвес считает, что между ее прежними зубами и нынешними есть большая разница.
Виолончелистка признается, что зубы беспокоили ее с самого детства. «У меня с детства был неправильный прикус, который теперь улучшился благодаря новым зубам», - говорит эстонская знаменитость.