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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Сильвия Ильвес откровенно рассказала о своих новых зубах, которые сделала в Турции

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Фото: Ekraanitõmmis videost.

В понедельник в программу «Ringvaade» пришла Сильвия Ильвес, у нее во рту сверкали белоснежные зубы, которые эстонская виолончелистка этим летом сделала себе в Турции. «Как артистка на сцене я теперь чувствую себя совершенно по-другому, и мои прежние комплексы по поводу зубов исчезли», - говорит Ильвес, которая пока на сто процентов довольна новой улыбкой. Но что думает Департамент здоровья по поводу того, что эстонцы проходят стоматологические процедуры за границей?

В передаче ETV «Ringvaade» ведущий Марко Рейкоп выяснял, почему эстонская звезда решила сделать себе новые зубы. По словам Рейкопа, ведь и раньше с зубами Сильвии Ильвес было все в порядке. Однако сама Сильвия Ильвес считает, что между ее прежними зубами и нынешними есть большая разница.

Виолончелистка признается, что зубы беспокоили ее с самого детства. «У меня с детства был неправильный прикус, который теперь улучшился благодаря новым зубам», - говорит эстонская знаменитость.

Сильвия Ильвес вспоминает запись о своих зубах, которую она сделала в дневнике в 13 лет. «У меня даже есть рисунок моих зубов», - говорит она. - Я была так недовольна ими». Поскольку лечение было очень дорогим и обошлось бы в десятки тысяч крон, родители из многодетной семьи не могли позволить это своему ребенку. 

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