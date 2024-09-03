В Ласнамяэ пройдет большой фестиваль еды

Большая улица еды предложит как изысканные кулинарные впечатления, так и уже полюбившиеся тренды уличной еды. День будет наполнен различными DJ сетами, большим парком аттракционов Sky Tivoli и детской зоной.

На фестивале эксклюзивно будет работать парк аттракционов Sky Tivoli. В парке развлечений Sky Tivoli будут представлены более 12 аттракционов для всей семьи. В лунопарке будут представлены: Booster высотой в 30 метров и скоростью в 60 км/ч, Extreme высотой в 14 метров и Autodrom с площадкой почти в 300 квадратных метров, где автомобили могут развивать скорость до 25 км/ч. А также совершенно новую для стран Балтии комнату страха - Zombieland.

Фестиваль Большая улица еды зародился в 2020 году на Таллиннском Певческом поле и сразу же закрепилась как одно из самых ожидаемых семейных событий в Эстонии. В каждом городе, где проходит мероприятие, предлагается самый широкий выбор уличной еды в Эстонии. В этом году фестиваль прошел в Йыхви, Пярну, Таллинне, Раквере, Пайде, Хаапсалу и Эльва.

Начало в 12:00.

Вход бесплатный!