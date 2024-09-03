Туристам назвали пять самых теплых островов Европы для осеннего отдыха

Хотя пик пляжного отдыха выпадает на летние месяцы, немало туристов предпочитают отправляться в отпуск осенью - нередко это дешевле, погода уже не такая жаркая, а толпы намного меньше.

Издание Travel Off Path составило список из пяти островов Европы, где обычно осенью самая теплая погода.

Мадейра, Португалия. Этот остров, справедливо названный «землей вечной весны», является португальской территорией у побережья Западной Африки, которая наслаждается круглогодичной теплой погодой благодаря своей близости к этому континенту и пышной тропической природе.

Его столица Фуншал является ярким примером португальского колониального градостроительства на пике Эпохи Великих географических открытий с хорошо сохранившимся Старым городом XV века и величественными дворцами в стиле барокко. А еще это родной город Криштиану Роналду.

Родос, Греция. Один из самых отдаленных греческих островов находится слишком далеко от материковой части Европы, чтобы испытывать настолько четко выраженные сезонные изменения: иногда вечером может быть немного прохладно, но в целом осенняя температура колеблется там от 21 до 26 градусов Цельсия.

Родос также является популярным местом для экскурсий, будь то исследование его одноименнй средневековой столицы, внесенной в список ЮНЕСКО или прогулка по мистической, усеянной водопадами Долине бабочек.