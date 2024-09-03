Певица Лийс Лемсалу, которая вышла замуж под солнцем Тосканы в Италии, делится в Instagram прекрасными фотографиями дня своей свадьбы. «Я никогда не чувствовала столько любви вокруг себя», - говорит она.
СВАДЕБНЫЕ ФОТО ⟩ Лийс Лемсалу вышла замуж под итальянским солнцем: наши сердца переполнены любовью
В понедельник вечером певица Лийс Лемсалу поделилась в социальных сетях двумя ретро черно-белыми фотографиями со дня своей свадьбы.
«Незабываемый август! Никогда не чувствовала столько любви вокруг себя - такое заветное и прекрасное время. Наши сердца переполнены любовью», - подписала Лемсалу свадебные снимки.
На первой фотографии Лемсалу позирует вдвоем со своим мужем Карлом-Эриком Коду. На втором снимке к ним присоединился их сын, родившийся в ноябре прошлого года. Местом свадьбы певица выбрала Тоскану, расположенную в центральной Италии.