Известный британский актер изменился до неузнаваемости

56-летний британский актер и продюсер Дэниел Крейг, сделав очень успешную карьеру в кино, теперь покоряет новую сферу. В его портфолио уже немало съемок в рекламе и кампаниях модных домов. Теперь к ним добавилась рекламная кампания новой осенне-зимней коллекции испанского Loewe. Фото и видео со знаменитостью уже появилось в Instagram-аккаунте бренда.

Перед камерами Крейг предстал в образе антимодника. Кампания, поддержанная LVMH, доказывает традиционно «немодную» моду. Она продемонстрировала актера, одетого в «дедушкин» трикотаж, яркую палитру и основные вещи Ист-Энда: от кожаных курток с открытым воротником до ярких трикотажных изделий.

Снятый выдающимся фотографом 90-хых годов Дэвидом Симсом, Крейг предстает в совершенно новом свете. Поклонники звезды не могут не отметить его удивительное преображение: от фирменных строго облегающих смокингов, часов Omega и красавчика на экране без рубашки до грубой эстетики в образе небритого и нестриженного мужлана с приплюснутой боковой челкой.

Сотрудничество с неизменно популярным люксовым брендом, занявшим третье место в отчете Lyst's Index за первый квартал, ознаменовало официальный вход Дэниела в мир моды.