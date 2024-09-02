Брэд Питт впервые вышел на красную дорожку с возлюбленной Инес де Рамон

60-летний актер появился в компании своей 34-летней девушки на Венецианском кинофестивале, где представляет своей новый фильм «Одинокие волки». На красной дорожке пара позировала фотографам вместе с актером Джорджем Клуни и его супругой Амаль.

С Инес де Рамон Питт встречается уже два года. Это его первые серьезные отношения после развода с Анджелиной Джоли, с которой они продолжают конфликтовать отношения в суде. По слухам, Питт, хотя и не планирует пока жениться на Инес, собирается завести с ней детей.

У актера уже есть шестеро детей от Джоли, трое из которых приёмные. На фоне разногласий между родителями их дети не общаются с отцом, которого Джоли обвинила в насилии по отношению к ней и некоторым из детей.

Джоли ранее тоже появилась на Венецианском фестивале, но организаторы составили расписание таким образом, чтобы бывшие супруги не пересеклись.