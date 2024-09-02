Глоба назвала самые опасные дни сентября

Месяц будет отмечен рядом астрологических событий, каждое из которых так или иначе отразится на состоянии и поступках людей. Центральным моментом сентября-2024 станет частичное затмение Луны 18 сентября.

В этот период нужно быть внимательными к здоровью и происходящему вокруг, к вопросам питания. Тамара Глоба посоветовала особенно беречь детей и пожилых людей. По словам астролога, время затмения - переход к новому этапу, который продлится 10 месяцев. То есть, события будут иметь долгие последствия, и это следует осознавать, принимая важные решения.