Известный астролог Тамара Глоба в последний день лета выпустила новый астрологический прогноз на сентябрь.
Глоба назвала самые опасные дни сентября
Месяц будет отмечен рядом астрологических событий, каждое из которых так или иначе отразится на состоянии и поступках людей. Центральным моментом сентября-2024 станет частичное затмение Луны 18 сентября.
В этот период нужно быть внимательными к здоровью и происходящему вокруг, к вопросам питания. Тамара Глоба посоветовала особенно беречь детей и пожилых людей. По словам астролога, время затмения - переход к новому этапу, который продлится 10 месяцев. То есть, события будут иметь долгие последствия, и это следует осознавать, принимая важные решения.
Дни в сентябре, которые потребуют повышенного внимания и осознанности - это 3, 5, 7, 9 (1 половина дня), 10, 11, 14 (1 половина), 16 (1 половина), 17, 18, 19, 20 (1 половина), 24, 26 (вечер), 27, 29 и 30 (1 половина).