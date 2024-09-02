ВИДЕО Кейт Миддлтон ответила на комментарий о статусе королевы

В настоящее время Кейт является второй по значимости женщиной в королевской семье, сразу после королевы Камиллы. После смерти королевы Елизаветы II в 2022 году Кейт стала новой принцессой Уэльской. Титул принцессы Уэльской носит супруга наследника престола, принца Уэльского.

Роль Кейт в монархии в этом году привлекла значительное внимание, так как с января она была вне публичного пространства из-за проблем со здоровьем.