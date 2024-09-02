Ренне Мерило, ставшая известной благодаря романтическому реалити-шоу Sellest saab meie suvi, будет представлять Эстонию на конкурсе красоты The Best Model Of The Universe в Испании.
Для подписчиков
Эстонка отправилась в Испанию на конкурс красоты: давление зашкаливает
«Давление зашкаливает. Внутри все переворачивается. Надеюсь, что не упаду на вечернем выступлении. По словам других, я похожа на Барби из-за своего роста и кукольного лица», - шутит Мерило.
Конкурс The Best Model Of Universe проводится уже 12-й год подряд, и в этом году на большой модный фестиваль в курортный городок Льорет-де-Мар в Испании собрались более тысячи человек.