Эстонка отправилась в Испанию на конкурс красоты: давление зашкаливает

«Давление зашкаливает. Внутри все переворачивается. Надеюсь, что не упаду на вечернем выступлении. По словам других, я похожа на Барби из-за своего роста и кукольного лица», - шутит Мерило.

Конкурс The Best Model Of Universe проводится уже 12-й год подряд, и в этом году на большой модный фестиваль в курортный городок Льорет-де-Мар в Испании собрались более тысячи человек.