Модель Эль Макферсон заявила, что уже 20 лет регулярно посещает собрания анонимных алкоголиков.
Известная супермодель рассказала, что уже 20 лет посещает собрания анонимных алкоголиков
Супермодель отказалась от алкоголя незадолго до того, как ей исполнилось 40 лет. «По правде говоря, я просто хотела отдохнуть, и это было потрясающее время для меня, чтобы разобраться со многими вещами, на которые у меня не было времени», - цитирует ее слова в эфире программы Fitzy & Wippa издание Daily Mail.
Макферсон отметила, что отказ от алкоголя изменил всю ее жизнь: она заявила, что иначе ее могло вообще бы здесь не быть. 60-летняя модель призналась, что в итоге её жизнь стала радостной и свободной. Никаких особенных неприятностей из-за алкоголя у модели в жизни не было, но у неё был роман с Брайаном Бургессом, отсидевшим в тюрьме за контрабанду наркотиков.
Эль Макферсон прославилась в 1990-х. В прошлом году она вошла в список самых богатых моделей мира. В рейтинге она заняла шестое место с состоянием 94 млн долларов. Также она известна своими актерскими работами: например, она снялась в нескольких сериях ситкома «Друзья», сыграв танцовщицу и соседку по комнате Джоуи Триббиани.