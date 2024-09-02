Известная супермодель рассказала, что уже 20 лет посещает собрания анонимных алкоголиков

Супермодель отказалась от алкоголя незадолго до того, как ей исполнилось 40 лет. «По правде говоря, я просто хотела отдохнуть, и это было потрясающее время для меня, чтобы разобраться со многими вещами, на которые у меня не было времени», - цитирует ее слова в эфире программы Fitzy & Wippa издание Daily Mail.

Макферсон отметила, что отказ от алкоголя изменил всю ее жизнь: она заявила, что иначе ее могло вообще бы здесь не быть. 60-летняя модель призналась, что в итоге её жизнь стала радостной и свободной. Никаких особенных неприятностей из-за алкоголя у модели в жизни не было, но у неё был роман с Брайаном Бургессом, отсидевшим в тюрьме за контрабанду наркотиков.

Эль Макферсон прославилась в 1990-х. В прошлом году она вошла в список самых богатых моделей мира. В рейтинге она заняла шестое место с состоянием 94 млн долларов. Также она известна своими актерскими работами: например, она снялась в нескольких сериях ситкома «Друзья», сыграв танцовщицу и соседку по комнате Джоуи Триббиани.