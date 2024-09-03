ГОРОСКОП НА 3 СЕНТЯБРЯ Близнецам нельзя доверять важные дела другим, а Девам не стоит торопиться

Люди со схожими целями отлично ладят, даже если прежде у них возникало немало разногласий. Будет шанс восстановить давние деловые или дружеские связи. Обиды и взаимные претензии забыты, можно начать с чистого листа. Важно лишь не повторять своих ошибок.

Овен

Благоприятный день для общения. Сегодня вы способны ко многим найти подход, договориться даже с теми, кто обычно и слушать никого не хочет. Для этого порой приходится потрудиться, но со стороны кажется, что вы мгновенно очаровываете всех вокруг. Неплохо вы справляетесь и с делами, требующими внимания, сосредоточенности и аккуратности. Они не кажутся утомительными или скучными. Даже если приходится долго заниматься одним и тем же, вы не отвлекаетесь, поэтому и ошибок не допускаете. Хотя день будет насыщенным, вы обязательно найдете возможность уделить внимание близким, провести время с ними.

Телец

День неожиданных удач. Вам во многом везет, и этим стоит воспользоваться. Например, можно достичь давно поставленной цели или реализовать план, который прежде казался слишком смелым, даже рискованным. Ваши успехи приятно удивят многих. Не исключено, что к концу дня у вас появятся новые союзники и даже друзья. Благоприятным для вас образом решаются сложные деловые вопросы. Удастся упрочить профессиональные позиции, обезоружить недоброжелателей. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным представителям знака.

Близнецы