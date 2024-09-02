Впредь стоит проверять карманы: с известным радиоведущим произошел казус

«Мне написал один совершенно незнакомый человек в Facebook. Иногда такое случается, что кто-то хочет отправить мне сообщение в Messenger», - начал Кивисаар рассказ о том, как в воскресенье с ним связался один мужчина.

«Я не часто общаюсь с незнакомцами, но иногда все же хочется узнать, что они хотят прислать», - подогрел он интригу, рассказывая, что у шоу есть свой киоск на блошином рынке Сарапуу, куда ведущие приносят свои вещи на продажу.