Она могла бы выжить: телохранитель принцессы Дианы назвал роковую ошибку, которая ее убила

Бывший телохранитель принцессы Ли Сансум выпустил книгу, в которой подробно описывает свой опыт охраны самой известной женщины в мире. Мистер Сансум был частью команды защиты Мохамеда и Доди Аль-Файедов, поэтому, когда Доди и Диана начали встречаться летом 1997 года, бывший Королевский военный полицейский завязал близкие отношения с принцессой.

Ему было поручено присматривать за Дианой и двумя ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри, во время их пребывания на вилле г-на Аль-Файеда в Сен-Тропе.

Мистер Сансум не работал в ту ночь, когда Диана и Доди погибли в автокатастрофе в Париже. И он считает, что если бы он был, принцесса могла бы быть еще жива. В интервью The Sun ранее в этом месяце бывший офицер охраны рассказал, что, по его мнению, стало причиной смерти Дианы.

«Это мог быть я в той машине. Мы тянули соломинку, чтобы определить, кто будет сопровождать Тревора (телохранитель Дианы, который был на переднем сидении автомобиля и единственный выживший в аварии) в те выходные. Когда я узнал, что в аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности, я понял, почему они не выжили. Я всегда настаивал на этом», - заявил он.