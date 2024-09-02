Учился в Беркли и снимался в «Эйфории». Названо имя первого участника Евровидения-2025

Страну будет представлять танцор и певец Тео Эван. Он родился в столице Кипра Никосии, с детства увлекался танцами, пел в школьном хоре и выступал в театральных постановках. После окончания The English School в Никосии артист переехал в США на учебу в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, который окончил с отличием.

Свой дебютный сингл под названием The Wall певец презентовал в 2021 году. Эван также снимался в американском сериале «Эйфория» в качестве статиста.

Песня, с которой Эван будет представлять Кипр, пока что не разглашается. Артист станет 41-м представителем страны на Евровидении. Пока что лучшим результатом Кипра на конкурсе было второе место на Евровидении-2018.

Представители Швейцарии Nemo (Немо Метллер) с песней The Code заняли первое место на Евровидении-2024. Это третья победа Швейцарии на конкурсе. Таким образом, Евровидение-2025 пройдет в этой стране в городе Базель.

Гранд-финал запланирован на 17 мая, а полуфиналы пройдут 13-го и 15 мая.