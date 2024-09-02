ГАЛЕРЕЯ В Таллинне проводили лето яркой вечеринкой на берегу Балтийского моря

Вечеринка прошла у самого берега Балтийского моря, под открытым небом террасы Батарейной тюрьмы. SUMMER VIBES (escape from paradise!) - это единственная и эксклюзивная вечеринка прошедшего лета.

Гости мероприятия наслаждались уникальной атмосферой, яркими сетами именитых диджеев, любимыми русскими хитами, которые звучали до самого утра, а также свежим морским бризом и звездным небом над головой!