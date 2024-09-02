Жена Макаревича рассказала, что усложняет ей общение с детьми мужа от предыдущих отношений

Супруга Макаревича отметила, что редко общается с его детьми.

«Я была бы очень рада более частому общению с ними, они все - замечательные люди, уже взрослые, со своей жизнью, интересами, карьерой. К сожалению, мы живем в разных странах, и это многое усложняет», - добавила Кляйн.

Эйнат Кляйн - четвертая жена артиста. Она родом из Киева. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года. У пары есть сын Эйтан, который родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве, Израиль. Он - четвертый ребенок Макаревича и первенец Кляйн.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала войны. В начале сентября 2022 года российское министерство юстиции внесло Макаревича в список «иностранных агентов».

Певец вместе с семьей проживает в Израиле.