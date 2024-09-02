БУДЬТЕ СМЕЛЕЕ! Астролог Кристина Иванова рассказала жителям Эстонии, каким будет первый месяц осени

Овен

Главная задача первого осеннего месяца - движение. Вам придется заниматься чужими делами, потому что больше некому. Суета последней недели августа плавно переползет в сентябрь и все, что надо - это понять и простить всех тех, кто без вас не в состоянии разобраться с проблемами. Не забывайте о своем здоровье. Стресс этого месяца может сказываться на дефиците сна. Помните, у вас нет никого важнее вас. После 20-х чисел можно ждать приятных сюрпризов.