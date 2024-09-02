БУДЬТЕ СМЕЛЕЕ! Астролог Кристина Иванова рассказала жителям Эстонии, каким будет первый месяц осени

Астролог Кристина Иванова составила прогноз для всех знаков Зодиака на сентябрь 2024 года специально для читателей портала Limon.ee. Скорее узнайте, чего ожидать в новом месяце и к чему лучше заранее подготовиться!
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Овен
Главная задача первого осеннего месяца - движение. Вам придется заниматься чужими делами, потому что больше некому. Суета последней недели августа плавно переползет в сентябрь и все, что надо - это понять и простить всех тех, кто без вас не в состоянии разобраться с проблемами. Не забывайте о своем здоровье. Стресс этого месяца может сказываться на дефиците сна. Помните, у вас нет никого важнее вас. После 20-х чисел можно ждать приятных сюрпризов.