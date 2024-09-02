Джессика Бил вышла в свет вместе с их с Джастином Тимберлейком старшим сыном, девятилетним Сайласом. На днях они посетили теннисный матч, проходивший в рамках US Open.
РЕДКОЕ ФОТО ⟩ Джессика Бил показала, как выглядит их с Джастином Тимберлейком старший сын
На трибунах актриса появилась в белом топе и кремовом костюме, а Сайлас был одет в сине-зеленый полосатый джемпер поло и светлые штаны. Мать и сын внимательно наблюдали за игрой. Многие интернет-пользователи обратили внимание на яркий спектр эмоций, который продемонстрировал Сайлас: от восторженного выражения лица до скучающего. В какой-то момент он и вовсе задремал.
Также пользователи Сети смогли наконец обсудить, на кого из родителей мальчик больше похож. Раньше у них не было такой возможности, ведь Джессика и Джастин, даже если делились фотографиями сыновей, то, как правило, прятали их лица. В основном все сходятся на том, что Сайлас унаследовал свою внешность от матери.
Напомним, что Джессика Бил и Джастин Тимберлейк начали встречаться в 2007 году, а в декабре 2011 года они объявили о помолвке. Осенью 2012 года пара сыграла свадьбу в Италии. У знаменитостей двое общих сыновей: помимо Сайласа они также воспитывают четырехлетнего Финеаса.
В последнее время Джастин Тимберлейк то и дело попадает в скандалы. Сначала на него обрушился хейт из-за мемуаров Бритни Спирс, которая призналась, что в юности забеременела от него и по его настоянию сделала аборт. А недавно певца арестовали за вождение в нетрезвом виде.