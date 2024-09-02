ФОТО «Большая глава закончилась!» Эстонские звезды отправили детей в школу

Дочь Марьен Высуялг Мия тоже пошла в школу. «Помню, как в детстве я видела, как мама плакала на школьных спектаклях, и удивлялась, чего это она плачет - все выглядели такими красивыми в своих галстуках, полосатых рубашках, гольфах, юбках/брюках - это же счастье! Мама стоически отвечала: "Когда у тебя будут свои дети, ты все поймешь"», - пишет блогер под фотографией своей дочери в первый день в школе.