ФОТО ⟩ «Большая глава закончилась!» Эстонские звезды отправили детей в школу
«Старшие пошли в школу», - сообщает политик Зюлейха Измайлова в своей публикации в социальных сетях, добавив хештег «Гордая мама».
В школу детей снова провожала певица Биргит Ыйгемель. «С Днем знаний и снова здравствуй, прекрасная школа!» - подписала она семейную фотографию на фоне школы.
Сын модельера Лийзи Ээсмаа, Куу, в этом году идет в первый класс. «Нереально, большая глава закончилась», - пишет Ээсмаа в Instagram.
Дочь Марьен Высуялг Мия тоже пошла в школу. «Помню, как в детстве я видела, как мама плакала на школьных спектаклях, и удивлялась, чего это она плачет - все выглядели такими красивыми в своих галстуках, полосатых рубашках, гольфах, юбках/брюках - это же счастье! Мама стоически отвечала: "Когда у тебя будут свои дети, ты все поймешь"», - пишет блогер под фотографией своей дочери в первый день в школе.
Также детей в школу отправил актер Анти Кобин. «Люк идет в первый класс, а Киоко уже в восьмой», - пишет он под милыми фотографиями.
«Одним школьником в семье больше», - пишет Луиза Рыйвас в Instagram и делится милой семейной фотографией. Герман в этом году начал учиться в школе Rocca al Mare. «Энергия и позитив, которые излучались на церемонии, не оставили равнодушными ни одного ребенка или родителя. Приятно начинать учебный год с такой энергией. С Днем знаний!» - пишет она.
«Для Руби закончилось долгое ожидание, потому что она вернулась в школу!» - пишет Анни Рахула, чья дочь Руби пошла уже во второй класс.
«Она очень любит учиться!» - признается Анни, добавляя: «Она так много еще хочет узнать, исследовать и открыть для себя. Столько интересных идей и вдохновения! Я горжусь тобой, моя дорогая. Я всегда гордилась тобой, потому что ты - это ты».
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