ЧТО ПОЧЕМ? Школьно-букетный период: на цветочном рынке Виру с самого утра царит праздничное настроение

В День знаний дети традиционно несут цветы учителям, поэтому утром 2 сентября, когда в большинстве таллиннских школ проходят праздничные линейки, у продавцов цветов работы хватает. Давайте посмотрим, сколько стоят цветы сегодня утром на цветочном рынке Виру - одном из самых популярных мест в Таллинне. Утром здесь продаются как роскошные букеты от 30 евро, так и более доступные варианты.

Ассортимент на улице Виру впечатляет. В киосках можно найти цветы на любой вкус и бюджет. Те, кто стремится подарить роскошный букет, могут выбрать композиции, стоимость которых начинается от 30 евро. В такие букеты входят различные виды цветов: розы, лилии, хризантемы и другие.

Для тех, кто предпочитает что-то более скромное, но не менее значимое, есть и другие варианты. Подсолнухи, которые у всех ассоциируются с теплотой и радостью, можно приобрести по цене от 1,5 до 3 евро за штуку. Эти цветы пользуются большой популярностью среди школьников.

Еще один фаворит на 1 сентября - традиционные гладиолусы. Эти цветы ассоциируются с Днем знаний. Цена на традиционные цветы первоклашек варьируется от 1,7 до 2,5 евро за штуку.