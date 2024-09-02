Пластический хирург раскрыл секрет молодости Деми Мур

Ее молодой вид также может быть обусловлен инъекциями против морщин, такими как ботокс вокруг глаз, который расслабляет мышцы лица, чтобы разгладить линии и морщины, не исключает доктор.

Еще одна вероятная процедура Деми - подтяжка век, чтобы удалить избыток кожи, жира и мышц с век для изменения формы и избавления от любой обвислости.

При этом доктор Соломос предполагает, что актриса «перестаралась» со своими щеками. По его словам, сейчас они выглядят «немного больше» для ее пропорций. Для придания им пухлого вида использовались либо филлеры, либо пересадка жира.

Недавно Деми Мур снялась в фильме «Субстанция», который исследует стремление женщины оставаться молодой как можно дольше. Она готова пойти на самый невероятный риск, чтобы сохранить красоту. Картина рассказывает об Элизабет Спаркл, звезде популярного шоу по аэробике, которая пользуется успехом уже десятилетия. Но икона сталкивается с сокрушительным ударом в свой 50-й день рождения, когда ее увольняет начальник.

На фоне ее страданий лаборатория предлагает ей вещество, обещающее превратить ее в улучшенную версию себя. Сначала она получила желаемый результат, но потом все резко пошло не так.

Актриса призналась, что была «тронута» сценарием.

«Это уникальный способ исследовать эту проблему старения, социальной обусловленности, того, что я также вижу как давление идеализированной мужчиной женщины, в которое мы, женщины, поверили», - рассказала она в одном из интервью.