Блогер Mallukas уже давно рассказывала своим подписчикам в Instagram, что планирует в скором времени купить дом. Теперь дом выбран, и переговоры с банком ведутся.
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Полмиллиона евро: смотрите, как выглядит новый дом скандального эстонского блогера
«На продажу поступил большой дом с отличным местоположением и очень красивым, приватным участком!» Так рекламируется шести-комнатный дом, владельцем которого вскоре должен стать скандальный блогер Mallukas, она же Марианн Трейманн.
В объявлении, размещенном на портале недвижимости, пишут, что дом имеет интересную и удачную планировку, благодаря чему его можно использовать как трехэтажный, если достроить верхний этаж.