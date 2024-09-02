С самого утра ученики и их родители начали собираться на торжественные линейки, чтобы отметить начало нового учебного года. Мы тоже решили не оставаться в стороне и по традиции отправились в одну из столичных школ. Смотрите фото и видео!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Ласнамяэ с энтузиазмом отпраздновали День знаний. Мэр Таллинна: «Я пошел в школу, почти не владея эстонским языком»
В понедельник, 2 сентября, в гимназии Паэ прошло торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года. На линейке собрались ученики первых и двенадцатых классов, их родители, учителя, администрация школы и мэр Таллинна. Особое внимание на празднике было уделено первоклассникам и ученикам четвертых классов, поскольку в этом учебном году они начинают учиться на эстонском языке.
Этот год особенно значим для русскоязычных школ Эстонии, так как они сталкиваются с ключевым изменением в образовательной системе - переходом на обучение на эстонском языке.
По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, Таллиннская гимназия Паэ стала символом этих перемен, и именно здесь мы решили узнать, как встречают новый учебный год те, кому предстоит пройти через этот переход. Смотрите видеорепортаж!
На линейке нам удалось пообщаться с первоклассницей Ариадной, которая сразу привлекла внимание своим ярким образом. Девочка пришла на праздник с розовой прической, и, несмотря на волнение, выглядела очень уверенно.
На вопрос о любимом предмете девочка, не задумываясь, ответила: «Физкультура!» Ариадна с нетерпением ждет уроков, на которых можно будет активно двигаться и веселиться. Такой боевой настрой первоклассницы - отличное начало для ее учебного пути!
Папа одной из первоклассниц, Никита, отметил, что погружение в эстоноязычную среду далось «и не легко, и не сложно». Его дочь понимает эстонский язык и спокойно разговаривает на нем. Все погружение проходило плавно, начиная с садика.
Мы также решили узнать, насколько дорого обошелся первокласснику его школьный портфель и покрыло ли государственное пособие эти затраты. Никита и его супруга поделились своими впечатлениями: «Да, пособие полностью покрыло расходы. Мы выбрали хороший портфель за 60 евро, с расчетом на несколько лет. Конечно, если покупать дорогие вещи, как ручку Parker за 15 евро, тогда, возможно, расходы были бы выше. Но в целом, все вышло вполне приемлемо», - заметили они.
Ирина, мама первоклассника, выразила противоположное мнение. По ее словам, портфель и все необходимые школьные принадлежности обошлись им в довольно крупную сумму.
«К сожалению, пособие не покрывает даже половины наших расходов», - отметила она. Для их семьи подготовка к школе оказалась куда более затратной, чем ожидалось. Но Ирина так и не назвала сумму, которую они потратили на подготовку к школе.
Мы также пообщались с мэром Таллинна Евгением Осиновским. Он рассказал справятся ли родители и их ученики с такой непростой задачей.
Мэр не понаслышке знает, что такое языковое погружение. «В 92 году я сам пошел в школу, почти не владея эстонским языком», - рассказал он. По его словам, переход на эстонский язык для первоклассников будет плавным и беспроблемным. «С первоклассниками точно никаких проблем не будет, в этом возрасте, если есть определенная методика и школа и родители поддерживают, то для детей вообще проблем не будет», - заметил Евгений Осиновский.
Однако, как отметил мэр, у учеников четвертых классов задача будет несколько сложнее. Для них переход на новый язык обучения потребует больше усилий и адаптации. Тем не менее, в гимназии уверены, что благодаря подготовленным учителям и поддержке со стороны родителей, все трудности будут успешно преодолены.
«В четвертом классе посложнее будет, но все же школы справятся! У нас есть нужные учителя. В ближайшие годы русскоязычные школы являются героями системы образования!» - подчеркнул мэр.
После вдохновляющей речи директора и мэра, а также трогательных стихотворений первоклассников, официальная часть мероприятия подошла к концу. Затем дети отправились в свои классы, где их ждали учебники и приятный сюрприз - купон на бесплатное мороженое.
Фотограф нашего портала побывал на торжественной линейке в еще одной из школ. Смотрите, как ярко отпраздновали День знаний в Ласнамяэской гимназии!
Редакции Limon.ee и Rus.Postimees поздравляют учеников, родителей и учителей с началом нового учебного года и желают всем причастным, чтобы процесс просвещения протекал с удовольствием и интересом!