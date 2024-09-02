ФОТО И ВИДЕО В Ласнамяэ с энтузиазмом отпраздновали День знаний. Мэр Таллинна: «Я пошел в школу, почти не владея эстонским языком»

Мы также решили узнать, насколько дорого обошелся первокласснику его школьный портфель и покрыло ли государственное пособие эти затраты. Никита и его супруга поделились своими впечатлениями: «Да, пособие полностью покрыло расходы. Мы выбрали хороший портфель за 60 евро, с расчетом на несколько лет. Конечно, если покупать дорогие вещи, как ручку Parker за 15 евро, тогда, возможно, расходы были бы выше. Но в целом, все вышло вполне приемлемо», - заметили они.

Ирина, мама первоклассника, выразила противоположное мнение. По ее словам, портфель и все необходимые школьные принадлежности обошлись им в довольно крупную сумму.

«К сожалению, пособие не покрывает даже половины наших расходов», - отметила она. Для их семьи подготовка к школе оказалась куда более затратной, чем ожидалось. Но Ирина так и не назвала сумму, которую они потратили на подготовку к школе.

Мы также пообщались с мэром Таллинна Евгением Осиновским. Он рассказал справятся ли родители и их ученики с такой непростой задачей.