ГОРОСКОП НА 2 СЕНТЯБРЯ Козероги проявят лидерские качества, а Тельцов ждет благоприятный день

Отношения, которые сегодня начинаются как рабочие, могут со временем принять дружеский или романтический характер. Возможны неожиданные события, из-за которых нужно будет изменить планы. Сегодня это многим дается легко. Быстро становится ясно, как извлечь пользу из происходящего, и что предпринять, чтобы скорее добиться нужного результата.

Овен

Вам предстоит вести разговоры с очень разными людьми, и к каждому нужно найти подход. Это не всегда получается сразу, но опыт и интуиция вам помогают. Не исключено, что удастся договориться о каких-то важных вещах с теми, кто раньше неохотно шел на контакт. День приносит много хороших новостей. Утром они будут скорее незначительными, хоть и приятными, а вот позже станут куда серьезнее. Некоторые Овны поймут: пришло время осуществлять то, что они задумали давным-давно. Действуйте решительно, и у вас все получится.

Телец

Благоприятный день для работы и важных дел. Вы отлично справляетесь с решением многих задач, в том числе тех, которые всем вокруг кажутся чрезвычайно сложными. Ваши успехи вдохновляют знакомых; многие стараются следовать вашему примеру. Поскольку лидерские качества сегодня проявляются особенно ярко, вы легко сможете собрать команду единомышленников и вместе с ними добиться успехов. День подходит для крупных покупок и заключения сделок. Там, где дело касается денег, вы не допускаете ошибок, даже если действуете наугад.

Близнецы