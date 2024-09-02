Благоприятный день для общения. Даже важные деловые встречи стоит проводить в неформальной обстановке: так будет гораздо проще найти нужные слова, договориться о совместных действиях, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 2 СЕНТЯБРЯ ⟩ Козероги проявят лидерские качества, а Тельцов ждет благоприятный день
Отношения, которые сегодня начинаются как рабочие, могут со временем принять дружеский или романтический характер. Возможны неожиданные события, из-за которых нужно будет изменить планы. Сегодня это многим дается легко. Быстро становится ясно, как извлечь пользу из происходящего, и что предпринять, чтобы скорее добиться нужного результата.
Овен
Вам предстоит вести разговоры с очень разными людьми, и к каждому нужно найти подход. Это не всегда получается сразу, но опыт и интуиция вам помогают. Не исключено, что удастся договориться о каких-то важных вещах с теми, кто раньше неохотно шел на контакт. День приносит много хороших новостей. Утром они будут скорее незначительными, хоть и приятными, а вот позже станут куда серьезнее. Некоторые Овны поймут: пришло время осуществлять то, что они задумали давным-давно. Действуйте решительно, и у вас все получится.
Телец
Благоприятный день для работы и важных дел. Вы отлично справляетесь с решением многих задач, в том числе тех, которые всем вокруг кажутся чрезвычайно сложными. Ваши успехи вдохновляют знакомых; многие стараются следовать вашему примеру. Поскольку лидерские качества сегодня проявляются особенно ярко, вы легко сможете собрать команду единомышленников и вместе с ними добиться успехов. День подходит для крупных покупок и заключения сделок. Там, где дело касается денег, вы не допускаете ошибок, даже если действуете наугад.
Близнецы
Отличный плодотворный день. У вас многое получается отлично, и неважно, беретесь ли вы за что-то новое, или завершаете дела, которыми занимались раньше. Вероятны успехи в работе. Ваша целеустремленность многим нравится, окружающие охотно поддерживают ваши идеи, помогают в реализации планов. День подходит для того, чтобы планировать или начинать ремонт, покупать все необходимое. Возможно, вы поймете, что хотите что-то сделать сами, а не приглашать специалистов. Вечер – благоприятное время для творчества. Не исключено, что захочется вернуться к какому-то давнему хобби.
Рак
Насыщенный день, полный неожиданных событий. Если у вас большие планы, будьте готовы к тому, что в них придется внести значительные коррективы. Часто помогают знакомые, как старые, так и новые. Давние деловые партнеры дают отличные советы, касающиеся работы и финансов. Не исключены и интересные предложения о сотрудничестве. Вероятны интересные встречи. Будет возможность поговорить о каких-то важных вещах. Вы получите поддержку, на которую не рассчитывали, и почувствуете себя гораздо увереннее. Многие Раки сегодня убедятся, что в недавнем прошлом приняли верное решение, и поймут, куда двигаться дальше.
Лев
Первая половина дня полна приятных сюрпризов. Неожиданно легко решаются проблемы, в последнее время не дававшие вам покоя. Возможны неожиданные открытия. Некоторые представители знака получат важную информацию, которая повлияет на их дальнейшие планы. Вторая половина дня будет несколько сложнее. Вы можете столкнуться с какими-то трудностями на работе, не исключены разногласия с коллегами. Все удастся уладить, и довольно быстро, но для этого придется приложить усилия. Многим Львам пригодятся их дипломатические таланты. Им, кстати, и дома найдется применение.
Дева
Никуда не торопитесь. Этот день требует взвешенных решений, хорошо продуманных действий. Могут появиться новые рабочие задачи, и не сразу станет ясно, как лучше с ними справиться. Но вы непременно во всем разберетесь, если обратите внимание на мелкие детали. Старые знакомые охотно помогают вам и дают отличные советы. Гармонично складываются отношения с близкими. День хорошо подходит для того, чтобы вместе строить планы и обсуждать их. Не исключено, что вы поймете, как реализовать давнюю мечту человека, который вам очень дорог.
Весы
Благоприятный день. Он хорошо подходит для начала новых дел, результаты которых будут полезны и вам, и окружающим. Легко будет найти единомышленников. Поддержать ваши идеи сегодня готовы даже люди, которые прежде относились к ним скептически. Возможны неожиданные известия издалека. У некоторых Весов появится приятный повод отправиться в дорогу. Вторая половина дня обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Многим Весам вернут долги, о которых представители знака почти забыли. Удачными будут покупки.
Скорпион
Первая половина дня принесет неожиданные известия, которым вы будете очень рады. Вероятны перемены к лучшему в деловой сфере, интересные предложения. Не исключено, что вам предложат сотрудничество на очень выгодных условиях или работу, о которой вы давно мечтали. Позже наступит более спокойный период, хорошо подходящий для семейных дел, общения с близкими. Многих Скорпионов радуют встречи с друзьями. Найдется масса тем для разговора. Не исключено, что после одной из бесед у вас появятся идеи, которые захочется немедленно воплотить в жизнь.
Стрелец
Старайтесь сохранять самообладание, даже если что-то идет не так. Именно это нужно, чтобы достичь отличных результатов, справиться со сложными делами. Вы отлично ладите с людьми и легко находите союзников. Но имейте в виду: не стоит доверять всем, кто легко дает обещания и говорит о безусловной поддержке. День подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро понимаете, как нужно действовать, а подсказки интуиции помогают принять верные решения, найти ответы на сложные вопросы. Близкие доверяют вам, часто обращаются за советами и поддержкой.
Козерог
День, когда можно осуществить то, что прежде казалось совершенно невероятным. И дело тут вовсе не в везении, удачном стечении обстоятельств или поддержке звезд. Просто вы хорошо знаете, чего хотите добиться и как это можно сделать, не отказываетесь от задуманного, если на пути возникают преграды, и выбираете надежных союзников. Ярко проявляются лидерские качества. Люди, которые прежде сомневались в ваших талантах, сегодня готовы идти за вами в огонь и в воду. Не исключено начало дружеских или романтических отношений, которые будут играть важную роль в вашей жизни.
Водолей
Этот благоприятный день дает шанс добиться успеха во многих делах. Вы настроены серьезно, не тревожитесь по пустякам, стараетесь со всем, за что беретесь, справляться идеально. Это производит благоприятное впечатление на окружающих. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как сильно ошибались. Первая половина дня будет полной дел, во второй же будет возможность провести время с близкими, уделить им внимание. Некоторых Водолеев ждут приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Рыбы
Благоприятный и очень насыщенный день. Вы чувствуете, что способны на многое, и тут интуиция вас не подводит: вам действительно многое по силам. Удастся сделать то, с чем не справились другие. Многим Рыбам тут пригодится опыт, полученный раньше. День подходит для новых знакомств. Вы хорошо разбираетесь в людях, быстро составляете верное впечатление о тех, кого видите впервые. Вероятны предложения, на которые захочется без долгих раздумий ответить согласием. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным представителям знака.