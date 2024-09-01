Сотрудница банка была найдена мертвой на рабочем месте через четыре дня после своей смерти

60-ти летняя сотрудница Arizona Wells Fargo в городе Темпе Дениз Прюдом пришла на работу, отсканировав пропуск в 7 утра 16 августа, но с работы так и не ушла - 20 августа было обнаружено ее тело в рабочей кабинке. Сотрудники почувствовали неприятный запах, но сначала подумали, что он возник из-за неисправности с сантехникой.