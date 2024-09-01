ГАЛЕРЕЯ Шик и блеск! Смотрите, какая нарядная публика собралась на Vana Tallinn Gala

Одно из самых ожидаемых музыкальных событий сезона, гала-концерт Vana Tallinn Gala, в этом году отличался особым разнообразием музыки: помимо тщательно подобранных классических произведений, прозвучала страстная и пленительная испанская сарсуэла

«Нам приятно предлагать зрителям возможность открывать для себя новые выдающиеся оперные голоса, в том числе из дальнего зарубежья. Среди солистов в этом году была Джульет Лозано Ролонг из Колумбии, обладательница приза зрительских симпатий на одном из самых престижных оперных конкурсов "Кардиффские голоса" имени Кири Те Канава. Ее сопрано звучит мощно и многогранно, сложнейшие музыкальные пассажи певица исполняет технично и свободно», - сказал художественный руководитель и главный дирижер Национальной оперы «Эстония» Арво Вольмер.

В качестве солистов выступили бас Райко Раалик из Национальной оперы «Эстония», меццо-сопрано Мари Готро (Франция), тенор Марио Рохас (Испания) и уже знакомый эстонской публике баритон Гагик Варданян (Армения). Оркестр национальной оперы выступил под управлением главного дирижера Арво Вольмера.

«Уже более десяти лет мы имеем возможность встречаться в августе в Национальной опере "Эстония", чтобы открыть сезон гала-концертом Vana Tallinn Gala. Эстонская культура заслуживает того, чтобы ее сохраняли, развивали и делали более известной в мире. Наряду с тем, что важно представлять уникальность Эстонии на международной арене, не менее важно сохранять и развивать культурно и дружелюбную Эстонию. Чем богаче наша культурная среда, тем больше она создает связей, основанных на культуре», - отметил председатель совета AS Liviko Энн Кунила.

Компания Liviko - крупный спонсор Национальной оперы «Эстония» с 2012 года, а традиция проведения Vana Tallinn Gala зародилась годом позже. Помимо национальной оперы, Liviko поддерживает Союз художников Эстонии, Художественный музей Эстонии, Эстонский национальный симфонический оркестр, фонд Eesti Kontsert, а также конкурс романов Союза писателей Эстонии и ряд других важных культурных мероприятий.