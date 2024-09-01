Курорты Испании поразило нашествие «новых» тараканов

«Новые» и «устрашающие» тараканы, которые могут достигать десяти сантиметров в длину, были замечены во многих регионах Испании, включая курорты Андалусии, Астурии и Мурсии. Эти вредители крупнее, и подвижнее других видов, к тому же они могут летать на гораздо большие расстояния.

Эксперты опасаются, что это позволит им распространиться гораздо дальше и их будет сложнее уничтожить. К тому же специалисты предупредили, что традиционные инсектициды гораздо менее эффективны против них. «Использование традиционных инсектицидов, похоже, не оказывает существенного влияния на этот вид, что еще больше усложняет его искоренение», - сказал один из специалистов.

Поскольку тараканы продолжают распространяться, возникают опасения, что они могут повлиять не только на сельское хозяйство, но и на общественное здравоохранение из-за способности переносить болезни и загрязнять продукты питания. Власти призвали людей сообщать о любых случаях появления этого насекомого и помогать в его истреблении и профилактике.