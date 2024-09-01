Супермодель Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за страстными поцелуями на яхте

29-летняя Джиджи Хадид и 49-летний Брэдли Купер отдыхали на яхте. Папарацци засняли влюбленных, когда они целовались на палубе. Супермодель была одета в белую рубашку, а актер - в серую майку и солнцезащитные очки.

Вместе со знаменитостями проводили время дочь Брэдли Купера Лея от супермодели Ирины Шейк, Марго Робби с мужем Томом Акерли и Бенедикт Камбербэтч.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу.

В начале января модель появилась на публике с матерью артиста после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.

Недавно инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что родственники Джиджи Хадид не против того, чтобы она вышла замуж за Брэдли Купера. По словам источника, кандидатуру актера одобрила и дочь супермодели.