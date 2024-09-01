Рэпер Gameboy Tetris проходит лечение в психиатрической клинике: все побочные эффекты исчезнут через две недели

«Сегодня 29 августа, и это моя новая, уже третья попытка с антидепрессантами», - делится в TikTok экс-участник группы 5 MIINUST Павел Бочаров , известный как Gameboy Tetris.

«Я в Seewald, и обычно период привыкания и все побочные эффекты проходят после двух недель приема [лекарств]. По сути, можно сказать, что я начинаю новый учебный год. Только вместо школы я учусь заново жить».