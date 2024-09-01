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Рэпер Gameboy Tetris проходит лечение в психиатрической клинике: все побочные эффекты исчезнут через две недели

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Фото: Jan Randar Raidma

«По сути, можно сказать, что я начинаю новый учебный год. Только вместо школы я учусь заново жить», - рассказывает рэпер Gameboy Tetris в TikTok о своем текущем лечении в клинике Seewald.

«Сегодня 29 августа, и это моя новая, уже третья попытка с антидепрессантами», - делится в TikTok экс-участник группы 5 MIINUST Павел Бочаров, известный как Gameboy Tetris.

«Я в Seewald, и обычно период привыкания и все побочные эффекты проходят после двух недель приема [лекарств]. По сути, можно сказать, что я начинаю новый учебный год. Только вместо школы я учусь заново жить».

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