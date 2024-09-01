Женщина, которая выколола себе глаза, была вынуждена научиться жить в темноте

«У меня были галлюцинации, так что мои воспоминания размыты», - вспоминала она этот ужасный период. «Я помню, что думала, что кто-то должен пожертвовать чем-то важным, чтобы исправить мир, и это человек - я. Я считала, что мир внезапно закончится, и все умрут, если я немедленно не вырву себе глаза».

«Я засунула пальцы обеих рук в оба глаза. Я схватила оба глазных яблока, выкрутила и вытащила их, пока они не выпали. Это была огромная борьба, самое сложное, что я когда-либо делала. Поскольку я уже не видела, не знаю, была ли кровь, но знаю, что наркотики приглушили эту боль».

Теперь 26-летняя Кэйли живет со своим партнером Алексом и часто думает о том, как могла бы сложиться ее жизнь. «Я стараюсь не думать об этом слишком много, но такое случается. Когда я утром открываю шторы или открываю окно для своей кошки, я думаю о том, что там снаружи. Думаю, может быть, Бог когда-нибудь поможет мне снова увидеть все, что я потеряла».

«Я бы хотела увидеть, как стареют мои близкие и какого цвета моя кошка. Представьте, что кто-то объясняет вам, как выглядит персонаж из телешоу. Они могут рассказать вам все, но пока вы сами не увидите его, вы просто не узнаете. Поскольку я видела это раньше, мой разум не принимает тот факт, что я больше не вижу».

Говоря о своей зависимости от наркотиков, она отметила, что тьма даже является благословением, поскольку в темноте очень трудно вколоть себе наркотики, что помогает ей оставаться трезвой.

Четыре года назад Кэйли сделала жизненно важную операцию, в ходе которой ей установили глазные протезы, похожие на ее родные глаза, что принесло огромную радость ее семье и друзьям, пишет Daily Star.