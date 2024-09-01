Брэд Питт прилетел на Венецианский кинофестиваль вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон

60-летний актер был одет в чёрно-желтые клетчатые брюки и белую рубашку, его образ дополняли очки-авиаторы и светло-желтые лоферы. На 34-летней Инес были бежевая юбка в пол с широким поясом и белая футболка, а также солнцезащитные очки и туфли-лодочки на высоком каблуке.

Ни кинофестивале Брэд Питт будет представлять фильм «Одинокие волки» Джона Уоттса, в котором он снялся вместе с Джорджем Клуни. Клуни также уже прибыл в Венецию вместе со своей женой Амаль.

Открытие Венецианского кинофестиваля состоялось ранее на этой неделе. Его главной звездой все последние дни была Анджелина Джоли, которая представляла картину «Мария» об оперной диве Марии Каллас. Актриса уже успела спровоцировать слухи о романе с рэпером Akala, вместе с которым ее сфотографировали репортеры, однако инсайдеры позже рассказали, что между ними только дружба.

Примечательно, что Венецианский кинофестиваль намеренно составил расписание так, чтобы Джоли и Питт не встретились: в этом признался художественный директор события Альберто Барбера. Между бывшими супругами до сих пор напряжённые отношения. Много лет они боролись за опеку над детьми, а также продолжают судиться за винодельню Château Miraval. Кстати, инсайдеры сообщают, что Брэд и Инес половину лета провели в той самой французской винодельне.