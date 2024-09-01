Запрет на телефоны и свадьба под покрывалом: как выходила замуж принцесса Норвегии

В Норвегии прошло трехдневное торжество по случаю свадьбы 52-летней принцессы Марты Луизы и американского целителя и шамана, 49-летнего Дурека Верретта. Сегодня, 31 августа, пара заключила брачный союз.

Церемония состоялась во фьорде Гейрангер - природном объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако как это происходило, можно будет узнать несколько позже.

Принцесса Марта Луиза и шаман Дурек Веррет запретили гостям пользоваться телефонами во время церемонии. Как сообщает Daily Mail, на свадьбу был приглашен видный режиссер, снимающий для Netflix. Предполагается, что запрет на съемки на телефон был связан именно с тем, что эксклюзивные права на распространение фото- и видеоматериалов с решающего дня свадьбы даны журналу Hello! и Netflix.

Свадьба принцессы и шамана получилась по-настоящему королевской. На мероприятии собрались все члены семьи - король Харальд V и королева Соня, принц Хокон, его жена, крон-принцесса Метте-Марит, их дети - принцесса Ингрид-Александра и принц Сверре Магнус, а также дочери Марты Луизы от первого брака - Лея Исадора и Эмма Талула Бен.

Также своим присутствием мероприятие почтили представители другого королевского дома Скандинавии - шведского. Наследница престола принцесса Виктория появилась вместе с мужем принцем Даниэлем, братом принцем Карлом Филиппом и его супругой принцессой Софией.

Представители королевской династи Дании король Фредерик и королева Мэри не смогли прибыть на церемонию бракосочетания. Кроме того, на свадьбе отсутствовал пасынок принца Хокона Мариус Борг Хейби, который недавно оказался в центре скандала, напав на свою подругу.

Фото: Cornelius Poppe

Церемония бракосочетания была организована в отеле Union, расположенном в деревне Гейрангер. Это четырехзвездочная гостиница, в которой гостям предлагаются спа-услуги, а также открытый и закрытый бассейны.

Накануне, в пятницу 30 августа, принцесса Марта Луиза и ее жених Дурек Верретт пригласили друзей и родных на прогулку на яхте вдоль побережья фьорда Гейрангер и прогулку по живописному городку Олесунну, расположенному на семи островах.

Фото: Heiko Junge