Мамин картофельный салат и гонки на картингах: Сильвия Ильвес рассказала, сколько стоил ее день рождения

В субботу виолончелистка Сильвия Ильвес отметила свое 32-летие настоящим выбросом адреналина в ралли-парке Лайтсе. Помимо того, что Сильвия мчалась на картинге по трассе, на праздник пришли и многие известные друзья и коллеги. Смотрите в галерее, кто пришел отпраздновать день рождения виолончелистки!
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Утром в свой день рождения Сильвия Ильвес поделилась милыми фотографиями в Instagram. «Дети разбудили маму с тортом и цветами», - написала Сильвия в соцсетях и добавила: «Лучший подарок на свете».
Вместе с постом Сильвия опубликовала фотографии прямо из кровати, а также видео, как дети разбудили ее утром.