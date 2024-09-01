Мамин картофельный салат и гонки на картингах: Сильвия Ильвес рассказала, сколько стоил ее день рождения

В субботу виолончелистка Сильвия Ильвес отметила свое 32-летие настоящим выбросом адреналина в ралли-парке Лайтсе. Помимо того, что Сильвия мчалась на картинге по трассе, на праздник пришли и многие известные друзья и коллеги. Смотрите в галерее, кто пришел отпраздновать день рождения виолончелистки!