«Меня много раз предавали» Анджелина Джоли рассказала об отсутствии друзей и о том, как ее ограничивает развод

В беседе с репортером издания Джоли призналась, что в Лос-Анджелесе она живет просто потому, что из-за развода у нее нет другого выбора. Уехать она сможет, когда всем ее детям исполнится 18 лет.

«Когда у тебя большая семья, ты хочешь, чтобы все были в покое и безопасности и чтобы их частная жизнь охранялась. У меня есть дом, где я могу растить моих детей, но иногда это место бывает таким… Та человечность, которую я увидела, путешествуя по миру, - это не то, с чем я росла здесь», - поделилась актриса.

Она заявила, что планирует провести какое-то время в Камбодже, когда ее дети станут совершеннолетними, а также навещать членов своей семьи, где бы они ни жили.

Также актриса призналась, что в ее жизни практически нет близких друзей - тех, кому она могла бы позвонить посреди ночи, если возникнет нужда: «Может, это из-за того, что я рано потеряла маму. Может, из-за работы. Может, из-за того, что меня много раз предавали. У меня не так много теплых, близких отношений, на которые я бы опиралась. Но есть несколько друзей, и этого достаточно».