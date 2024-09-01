Анджелина Джоли дала интервью журналу The Hollywood Reporter. В нем она рассказала как о личной жизни, так и о своей новой актерской работе в фильме «Мария» об оперной диве Марии Каллас, пишет Spletnik.
«Меня много раз предавали» Анджелина Джоли рассказала об отсутствии друзей и о том, как ее ограничивает развод
В беседе с репортером издания Джоли призналась, что в Лос-Анджелесе она живет просто потому, что из-за развода у нее нет другого выбора. Уехать она сможет, когда всем ее детям исполнится 18 лет.
«Когда у тебя большая семья, ты хочешь, чтобы все были в покое и безопасности и чтобы их частная жизнь охранялась. У меня есть дом, где я могу растить моих детей, но иногда это место бывает таким… Та человечность, которую я увидела, путешествуя по миру, - это не то, с чем я росла здесь», - поделилась актриса.
Она заявила, что планирует провести какое-то время в Камбодже, когда ее дети станут совершеннолетними, а также навещать членов своей семьи, где бы они ни жили.
Также актриса призналась, что в ее жизни практически нет близких друзей - тех, кому она могла бы позвонить посреди ночи, если возникнет нужда: «Может, это из-за того, что я рано потеряла маму. Может, из-за работы. Может, из-за того, что меня много раз предавали. У меня не так много теплых, близких отношений, на которые я бы опиралась. Но есть несколько друзей, и этого достаточно».
По словам Джоли, она сталкивалась с ситуациями, когда друзья не приходили на помощь членам ее семьи, но все же в ее жизни есть несколько человек, которым она доверяет.
Что касается фильма «Мария», премьера которого недавно состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, то в нём Анджелина смогла сняться, потому что некоторые из ее детей уже стали достаточно взрослыми и независимыми.
«Они уже не так нуждаются во мне, так что я могу дольше отсутствовать, или же они в силу возраста могут присутствовать вместе со мной на съемках. Это новая пора в нашей жизни. Я очень взволнована тем, как они постепенно встают на ноги», - сказала Джоли.
Напомним, что у Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта шестеро общих детей. Трое из них (22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс и 19-летняя Захара) - приемные, еще трое (18-летняя Шайло и 16-летние Нокс и Вивьен) - родные.
Почти все они находятся в плохих отношениях с отцом. Так, Пакс в соцсетях назвал Брэда Питта «засранцем мирового класса», а Захара, Вивьен и Шайло отказались от его фамилии, причем последняя сделала это официально, обратившись в необходимые инстанции. Инсайдеры сообщают, что Брэд тяжело переживает разрыв с детьми.