Уже несколько лет подряд «Ночь древних огней» отмечается в Haven Kakumäe грандиозным концертом, на котором выступают артисты на любой вкус. Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Волшебство «Ночи древних огней»: музыка, световые инсталляции и грандиозный концерт в Haven Kakumäe!
Весь вечер посетителей развлекали любимые эстонские артисты: 2 Quick Start, Shanon, Terminaator, Яан Тятте.
Костры зажигаются на закате в последнюю субботу августа каждого года. Возрождение праздника древних огней началось на финском побережье в 1992 году. Эстония присоединилась к этой практике в 2009 году.