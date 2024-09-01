Американский рэпер Fatman Scoop потерял сознание и умер на сцене во время выступления

Мэр города Лорен Гарретт рассказала, что рэпера доставили в местную больницу на скорой помощи, но спасти музыканта не удалось.

Представляющее его агентство MN2S подтвердило смерть уроженца Нью-Йорка в заявлении для Би-би-си, отметив, что «его наследие будет жить благодаря его нестареющей музыке».

«Скупа ценили в музыкальном мире, его творчество любили бесчисленные поклонники по всему миру», — сказал представитель агентства.

«Его легендарный голос, заразительная энергия и неординарная личность оставили неизгладимый след в индустрии».

В своем обращении в соцсетях семья рэпера написала, что он был «лучезарной душой, маяком света на сцене и в жизни».

«FatMan Scoop был не просто исполнителем мирового класса, он был отцом, братом, дядей и другом, — отметила его семья. — Он дарил нам смех, был постоянным источником поддержки, непоколебимой силы и мужества».

FatMan Scoop (по паспорту Айзек Фримен III) был влиятельной фигурой на нью-йоркской хип-хоп сцене 1990-х годов.

Он участвовал в создании многих популярных песен, в том числе удостоенных премии «Грэмми» Lose Control Мисси Эллиотт и It’s Like That Мэрайи Кэри.

Скуп также известен своим хитом Be Faithful, выпущенным в 1999-м году, но получившим международный успех в 2003-м, когда эта песня возглавила чарты в Ирландии и Великобритании.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку