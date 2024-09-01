В субботу, 31 августа, в Таллинне выступила группа «Би-2», ныне покинувшая Россию и гастролирующая за пределами родины. Со сцены мощно звучали хиты группы в сопровождении Рижского симфонического оркестра, состоящего из 65 музыкантов.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Группа Би-2 выступила в Таллинне с особым шармом: «Мы обязательно вернемся!»
В этот вечер в таллиннской Unibet Arena не было свободных мест, а Лева и Шура предстали перед зрителями в смокингах. Ровно год назад с этой же сцены они пообещали своим эстонским поклонникам вернуться в Таллинн с симфоническим оркестром, и вот - сдержали свое слово.
«Таллинн, сегодня мы спешим вам представить Рижский симфонический оркестр - один из лучших оркестров в Европе», - с гордостью объявил со сцены Шура Би-2.
Концерт Би-2 в этот раз начался с «Колыбельной».
«Мир животных изначально жесток
Но не звери нажимают курок, а люди...
Ммм... люди...»
Лева отработал на сцене каждую строчку, прожил каждую эмоцию. Каждый номер он активно жестикулировал и много двигался, сопровождая движения соответствующей мимикой.
В зале звучала русская, эстонская, английская, итальянская и даже турецкая речь. «С ума сойти! Полный зал, я удивлен, честно скажу», - признался нашему порталу Прийт, которого вытащила на концерт его девушка. Ранее он на концертах Би-2 не был, слышал только, что группа была образована в Беларуси. Молодой человек признался, что хотя по-русски практически не понимает, пришел послушать качественную музыку.
В течение двух часов Би-2 в сопровождении оркестра исполняли не только свои новые песни, но и горячо любимые хиты: «Лайки», «Скользкие улицы», «Моя любовь», «Варвара», «Дурочка», «Серебро».
Ну и какой же концерт Би-2 без песни «Мой рок-н-ролл»? Перед ее началом Шура обратился к публике: «Эту песню я обычно пою с какой-нибудь девушкой. С девушкой, с которой я пел ее изначально, петь уже не буду никогда! Поэтому, друзья, я бы очень хотел, чтобы вы спели вместе со мной. Договорились?»
Зал поддержал Шуру громкими аплодисментами. Буквально с первых аккордов начали зажигаться фонарики на мобильных телефонах, отчего зал стал напоминать звездное небо. Ну и, конечно, с заданием подпевать, публика справилась на отлично. Моментами хоровое пение из зала даже заглушало величественно звучащие музыкальные инструменты.
Песню «Мой рок-н-ролл» в свое время Би-2 записали совместно с Юлией Чичериной, а теперь она поддерживает политику Путина. Еще в начале лета Би-2 рассказывали латвийским журналистам, что Вайкуле отказалась петь с ними дуэтом «Мой рок-н-ролл», поскольку эту композицию исполняла Юлия Чичерина. Помимо этого, музыканты признались, что их отношения с Чичериной стали портиться еще в 2015 году, когда певица стала ездить на передовую. Би-2 даже просили коллегу не исполнять их совместную песню, но Чичерина не отреагировала на просьбу.
На концерте, впрочем, как и обычно, Лева и Шура были немногословны - музыканты давно придерживаются принципа «мы здесь, чтобы играть, а не болтать». Впрочем, в середине концерта они со сцены поздравили с днем рождения своего директора.
«У нашего замечательного директора, Александра Крестина, сегодня день рождения. Кстати, этот парень родился и вырос в вашем прекрасном городе», - Лева и Шура пожелали своему коллеге счастья и здоровья, и посвятили одну из песен.
Ближе к завершению вечера прозвучал хит «Полковнику никто не пишет», которую заполненная до верхних ярусов Unibet Arena пела хором.
По уже сложившейся традиции, на финальном поклоне Би-2 пообещали вернуться в Таллинн через год. «Благодаря вам мы имеем такую счастливую и исключительную возможность - заниматься любимым делом. Спасибо вам огромное!» - обратился Лева Би-2 к публике и поклонился до земли.
Интересно, что в Таллинн Би-2 приехали заранее и развернули здесь съемки своего нового клипа. Этой информацией поделилась у себя в социальных сетях визажист Алена Шмелева, указав, что музыканты пожаловали к ней в студию. Она же гримировала артистов перед выходом на сцену Unibet Arena.
Через пару часов после таллиннского концерта на официальной страничке Би-2 в Facebook появилась фотография с таллиннской Unibet Arenа.
Музыканты сопроводили снимок трогательной подписью: «Таллинн, было симфонически-прекрасно! Мы будто создали с вами что-то особенное и уезжаем с желанием вернуться как можно скорее. Спасибо каждому!»