ФОТО И ВИДЕО Группа Би-2 выступила в Таллинне с особым шармом: «Мы обязательно вернемся!»

В этот вечер в таллиннской Unibet Arena не было свободных мест, а Лева и Шура предстали перед зрителями в смокингах. Ровно год назад с этой же сцены они пообещали своим эстонским поклонникам вернуться в Таллинн с симфоническим оркестром, и вот - сдержали свое слово.

«Таллинн, сегодня мы спешим вам представить Рижский симфонический оркестр - один из лучших оркестров в Европе», - с гордостью объявил со сцены Шура Би-2.

Концерт Би-2 в этот раз начался с «Колыбельной».

«Мир животных изначально жесток

Но не звери нажимают курок, а люди...

Ммм... люди...»

Лева отработал на сцене каждую строчку, прожил каждую эмоцию. Каждый номер он активно жестикулировал и много двигался, сопровождая движения соответствующей мимикой.

Лева Би-2 на сцене Unibet Arena. Фото: Aleksandra Ovcherenko

В зале звучала русская, эстонская, английская, итальянская и даже турецкая речь. «С ума сойти! Полный зал, я удивлен, честно скажу», - признался нашему порталу Прийт, которого вытащила на концерт его девушка. Ранее он на концертах Би-2 не был, слышал только, что группа была образована в Беларуси. Молодой человек признался, что хотя по-русски практически не понимает, пришел послушать качественную музыку.

В течение двух часов Би-2 в сопровождении оркестра исполняли не только свои новые песни, но и горячо любимые хиты: «Лайки», «Скользкие улицы», «Моя любовь», «Варвара», «Дурочка», «Серебро».

Лева и Шура представли перед таллиннской публикой в смокингах. Фото: Aleksandra Ovcherenko