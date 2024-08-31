ФОТО И ВИДЕО «В другом районе я не смогу прижиться!» В Ласнамяэ с размахом отпраздновали 31-й день рождения

Отпраздновать 31-й день рождения района Ласнамяэ пришли сотни человек. Многие из них выросли здесь и очень любят этот район.

Татьяна, прожившая в Ласнамяэ 42 года, считает, что это очень безопасный район. «Я очень хорошо знаю это место. Некоторое время я жила в Мустамяэ, там, конечно, тоже хорошо, но Ласнамяэ мне больше нравится», - рассказывает она. Татьяна отмечает, что не хватает тут только спа. «Очень нравится спа, но, к сожалению, приходится ездить в Эламус спа. Это далековато. Или же в Ыйсмяэ, там тоже построили. Даже в Нымме есть».

«В другом районе я не смогу прижиться», - заявляет женщина, живущая в Ласнамяэ порядка 40 лет. «Тут очень много молодежи, мне кажется, что больше, чем в Ыйсмяэ или Мустамяэ. Когда я приезжаю туда вечером, то там тишина. Мне хочется движения! А у нас, в Ласнамяэ, оно всю ночь», - с улыбкой рассказывает она.

Говоря об изменениях, женщина отмечает, что ей хотелось бы больше зеленых зон. «Делают все только для велосепедистов, я про дорожки. Мне, как пенсионерке, хочется больше парков, деревьев, кустиков».

Рядом со зданием районной управы установили палатки с разнообразным угощением. Кроме того, на территории были организованы зоны для отдыха и развлечений по интересам.

Особое внимание уделили детям. Для них были подготовлены батуты, аквагрим, спортивные игры, а также возможность попробовать себя в стрельбе из лука. Все желающие могли бесплатно поплавать на рафтах по водоему в центре Паэ парка.

Празднование Дня Ласнамяэ завершилось концертом. На сцену вышли молодёжной вокальной студии DeLight, любимый многими Артем Савицкий, а также Койт Тооме.