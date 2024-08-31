Сегодня на Таллиннском Певческом поле один из самых востребованных артистов мира Армин ван Бюрен даст единственный концерт в странах Балтии. Смотри в галерее, кто пришел на грандиозное шоу!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел на концерт Армина ван Бюрена в Таллинне!
Кроме того, на сцену выйдут специальные гости концерта в Таллине: Даруде (Финляндия), Хэвиуэйт (Финляндия), Мисс Моник (Украина), Сет Хиллс (Нидерланды), Син Коул (Эстония).
Армин Йозеф Якобус Даниэль ван Бюрен (47 лет) - голландский диджей и продюсер, среди его хитов такие суперпопулярные треки, как This Is What It Feels Like, In And Out Of Love, Love You More, Blah Blah Blah, Burned With Desire, Fine Without You и многие другие.