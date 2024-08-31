Бывшая журналистка поделилась тихими моментами жизни с основателем Amazon. Они много путешествуют по миру. Этим летом совершили круиз по Средиземному морю на шикарной яхте Безоса.
Лорен Санчес откровенно рассказала о жизни с миллиардером Джеффом Безосом
Бывшая журналистка Лорен Санчес помолвлена с одним из самых богатых мужчин в мире. В интервью Рeople лауреат премии «Эмми» заявила, что ее личная жизнь с основателем Amazon Джеффом Безосом гораздо более сдержанная, чем можно было бы предположить, учитывая их частые перелеты и напряженную работу.
«Мое любимое время - когда дома тихо и спокойно, и мы с Джеффом решаем, какое шоу будем смотреть сегодня вечером», - рассказала 54-летняя филантроп. Как и большинство пар, они не всегда соглашаются, что смотреть. «Чтобы принять решение, нужно немного времени, - со смехом признается Санчес».
Вы можете себе представить, что наши вкусы немного различаются. Но я люблю наше время у телевизора, мы просто прекрасно проводим время«.
На вопрос, что сейчас им нравится смотреть больше всего она ответила: «Недавно мы посмотрели «Олененка», которого, конечно, все видели. Fallout тоже был очень хорош. Мы также только что закончили Presumed Innocent, что было невероятно. О, и нам очень понравился Severance».
В ближайшие несколько недель их ежевечерний ритуал придется отложить, поскольку Санчес отправляется в тур в поддержку книги «Муха, летевшая в космос» - проекта, на разработку которого ушло несколько лет.
«Я так рада, что мои дети смогут увидеть, как я это делаю, ведь они годами подбадривали меня написать эту книгу, и наконец-то я это сделала», - говорит мама троих детей, которая воспитывает 23-летнего Никко Гонсалеса от бывшего футболиста Тони Гонсалеса и двух детей-подростков, Эвана и Эллу, от своего бывшего мужа, лучшего голливудского агента Патрика Уайтселла.
Книга Санчеса повествует о Флинн, мухе, которая испытывает трудности в школе, но все еще хочет следовать за своей мечтой стать астронавтом. Однажды, исследуя ракетную компанию по дороге в Западном Техасе, она летит на ракете, которая взлетает с ней на борту, и в итоге оказывается в приключении всей ее жизни.
«Одна из тем заключается в том, что все учатся по-разному, и даже если учеба дается тяжело, это не значит, что вы не сможете следовать за своими мечтами», - отметила писательница.
Лорен также откровенно рассказала о своей борьбе с дислексией и о том, как мир открылся для нее после того, как ей поставили правильный диагноз. Тогда в колледже она смогла ориентироваться в окружающем мире и научиться «учиться».
В прошлом году пара объявила, что покидает Сиэтл, где Безос построил свою империю, и переезжает в Майами, чтобы быть ближе к своим близким. Пара много путешествует. Этим летом влюбленные совершили круиз по Европе на борту шикарной яхты Koru. Побывали в Греции вместе с Ким Кардашьян, а затем отправились в путешествие по Средиземному морю. Побывали в Италии, где встретились с Папой Римским и посетили фонтан Треви в Риме.