Лорен Санчес откровенно рассказала о жизни с миллиардером Джеффом Безосом

Книга Санчеса повествует о Флинн, мухе, которая испытывает трудности в школе, но все еще хочет следовать за своей мечтой стать астронавтом. Однажды, исследуя ракетную компанию по дороге в Западном Техасе, она летит на ракете, которая взлетает с ней на борту, и в итоге оказывается в приключении всей ее жизни.

«Одна из тем заключается в том, что все учатся по-разному, и даже если учеба дается тяжело, это не значит, что вы не сможете следовать за своими мечтами», - отметила писательница.

Лорен также откровенно рассказала о своей борьбе с дислексией и о том, как мир открылся для нее после того, как ей поставили правильный диагноз. Тогда в колледже она смогла ориентироваться в окружающем мире и научиться «учиться».

В прошлом году пара объявила, что покидает Сиэтл, где Безос построил свою империю, и переезжает в Майами, чтобы быть ближе к своим близким. Пара много путешествует. Этим летом влюбленные совершили круиз по Европе на борту шикарной яхты Koru. Побывали в Греции вместе с Ким Кардашьян, а затем отправились в путешествие по Средиземному морю. Побывали в Италии, где встретились с Папой Римским и посетили фонтан Треви в Риме.