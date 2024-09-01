Утро приносит немало волнений и забот. Неожиданно появляются новые дела и задачи, порой нелегко решить, за что браться в первую очередь. К тому же многим трудно совладать с эмоциями. Иногда люди начинают сердиться на тех, кто ни в чем не виноват.
ГОРОСКОП НА 1 СЕНТЯБРЯ ⟩ У Весов непростой день, Девы добьются успехов
Вторая половина дня проходит спокойнее и плодотворнее. Становится ясно, на чем нужно сосредоточиться, никому не хочется спорить из-за пустяков и тратить силы напрасно. Могут удачно решиться вопросы, прежде не дававшие покоя. Удастся положить конец давним спорам, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Овен
День порадует. Возможно успешное завершение сложного дела, которому вы уже отдали немало сил. Вы отлично справляетесь с тем, что не удалось другим. Часто помогают знания, полученные раньше. Благодаря им вы быстро найдете верные решения. Не стесняйтесь делиться своими идеями: они привлекут внимание людей, от которых многое зависит. Гармонично складываются личные отношения. Близкие хорошо понимают вас, во многом поддерживают. Это подходящий день для того, чтобы строить новые планы, для воплощения которых все члены семьи объединят усилия.
Телец
Отличный плодотворный день. Вы с энтузиазмом беретесь за непростые дела, часто добиваетесь в них успеха. Самым смелым вашим начинаниям сопутствует удача, иногда нужно приложить совсем немного усилий, чтобы добиться больших успехов. Интуиция Тельцов становится особенно острой, когда дело касается финансов. Представители знака смогут заключить очень выгодные сделки. Подходящий день для небольших поездок – и деловых, и развлекательных. Вам полезно будет сменить обстановку, побывать в новых местах, пообщаться с людьми, совсем не похожими на ваших старых знакомых.
Близнецы
Наступил подходящий день для того, чтобы проявить инициативу. Это касается и деловой сферы, и личных отношений. Не бойтесь сделать первый шаг, предложить что-то новое. Окружающие часто поддерживают вас, причем делают это даже те, от кого вы не ожидали ничего подобного. Вероятны удачные совпадения. Часто они подсказывают, как решить проблемы, тревожившие вас в последнее время. Многие Близнецы учатся на чужих ошибках, и это помогает представителям знака не совершать собственных промахов, быстро двигаться вперед.
Рак
Благоприятный день для общения. Вы хорошо понимаете, чего хотят окружающие, и часто находите способ оправдать их ожидания. Возможно начало сотрудничества. Благодаря ему перед вами вскоре откроются новые горизонты. Вероятны приятные знакомства. Со многими людьми, которых сегодня встретите впервые, вы вскоре подружитесь. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Они позволят вам сделать незапланированные покупки. Они окажутся очень удачными. Вечер будет полон домашних хлопот.
Лев
Начало дня подходит для важных разговоров. Не исключено, что в это время вы примете решения, которые повлекут за собой заметные перемены в жизни, повлияют на развитие событий в ближайшие несколько месяцев. Старайтесь быть разборчивыми в общении. Не всем людям, которые хотят с вами подружиться, стоит доверять. Вторая половина дня будет спокойной и приятной. Это подходящий период для отдыха, а также для общения с людьми, которые вам симпатичны. Радуют встречи с друзьями; вместе вы отлично проводите время.
Дева
Вы слишком большое значение придаете мелочам, и это часто мешает вовремя разобраться с какими-то действительно важными делами. Не расстраивайтесь, если в начале дня что-то идет не так. Совсем скоро вы найдете способ изменить ситуацию к лучшему. Во многом помогают друзья. Прислушайтесь к их советам. День подходит для того, чтобы браться за что-то новое. Это может быть рабочая задача, учебный курс, творческий проект, на который вы возлагаете большие надежды. Вы быстро добьетесь первых успехов и сможете двинуться дальше.
Весы
День не самый простой, но интересный и плодотворный. Избегайте неоправданного риска, старайтесь действовать осторожно. Важно обращать внимание на мелочи. Часто незначительные события могут натолкнуть вас на какие-то важные идеи, подсказать, куда двигаться дальше. Имейте в виду: сегодня вам будет трудно скрыть какие-то свои поступки (и даже мысли) от окружающих. То, что прежде было вашим секретом, сегодня может стать известно всем. Позже вы поймете, как извлечь из этого пользу. Меняются деловые отношения: к вашему мнению начинают прислушиваться те, кто прежде его игнорировал.
Скорпион
День будет насыщенным, и это вам понравится. Сегодня вам совсем не хочется топтаться на месте, а энергию удается направить в мирное русло. Поэтому работа спорится, со сложными делами вы отлично справляетесь. День подходит для важных разговоров: вы о многом говорите прямо, и это нравится тем, кто устал от намеков и недомолвок. Могут появиться отличные идеи, касающиеся работы или развития бизнеса. Некоторые Скорпионы найдут способ заметно увеличить свои доходы. Вторая половина дня обещает хорошие новости, касающиеся кого-то из самых близких вам людей.
Стрелец
Трудно сосредоточиться на чем-то одном: появляется много новых дел, да и начатые раньше нужно завершить. Это раздражает; сегодня вам совсем не нравится решать несколько задач сразу и думать о многих вещах одновременно. Помощники вам не помешали бы, но едва ли их удастся найти быстро. Утром вам может быть сложно настроиться на позитивный лад, но со временем обычные оптимизм и жизнерадостность к вам обязательно вернутся. Вечер подходит для общения с близкими. Можно хорошо отдохнуть вместе, погулять в живописных местах. Все это вас вдохновляет.
Козерог
Сегодня вы сможете сделать много полезного не только для себя, но и для других. Интуиция неизменно подсказывает, как лучше поступить, как достичь поставленных целей. Некоторым Козерогам удастся добиться успеха в делах, которые прежде казались чрезвычайно сложными. Вы многому учитесь у окружающих. Полученный опыт вскоре пригодится. Стоит быть осторожнее с деньгами. Лучше избегать неоправданных расходов, спонтанных покупок. Звезды благосклонны к влюбленным представителям знака, их ждет много приятных сюрпризов.
Водолей
День приносит неожиданные события, происшествия, которые могут спутать ваши планы. Придется отложить собственные дела, чтобы помочь другим, перенести какие-то встречи. Вы стараетесь относиться к этому философски, поскольку понимаете, что нужно просто подождать. Но многим Водолеям не хватает поддержки. Если рядом будут люди, способные подбодрить и развеселить вас, настроение станет куда лучше. Можно делать небольшие покупки, в том числе незапланированные. Они часто оказываются удачными. Возможно, именно сегодня вы приобретете вещи, о которых давно мечтали.
Рыбы
Один из тех удачных дней, когда вы успеваете очень многое, почти не прикладывая для этого усилий. Порой приходится заниматься несколькими делами сразу, и вам это нравится. Вы ничего не забываете и не путаете, правильно расставляете приоритеты. Вероятны приятные знакомства. Вы отлично ладите даже с теми, кто совсем на вас не похож. Благоприятный день для того, чтобы взяться за какие-то необычные дела, совершенно новые, непривычные для вас. Вы быстро учитесь всему, что нужно. Наверняка найдется применение многим вашим талантам.