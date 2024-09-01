ГОРОСКОП НА 1 СЕНТЯБРЯ У Весов непростой день, Девы добьются успехов

Весы

День не самый простой, но интересный и плодотворный. Избегайте неоправданного риска, старайтесь действовать осторожно. Важно обращать внимание на мелочи. Часто незначительные события могут натолкнуть вас на какие-то важные идеи, подсказать, куда двигаться дальше. Имейте в виду: сегодня вам будет трудно скрыть какие-то свои поступки (и даже мысли) от окружающих. То, что прежде было вашим секретом, сегодня может стать известно всем. Позже вы поймете, как извлечь из этого пользу. Меняются деловые отношения: к вашему мнению начинают прислушиваться те, кто прежде его игнорировал.

Скорпион

День будет насыщенным, и это вам понравится. Сегодня вам совсем не хочется топтаться на месте, а энергию удается направить в мирное русло. Поэтому работа спорится, со сложными делами вы отлично справляетесь. День подходит для важных разговоров: вы о многом говорите прямо, и это нравится тем, кто устал от намеков и недомолвок. Могут появиться отличные идеи, касающиеся работы или развития бизнеса. Некоторые Скорпионы найдут способ заметно увеличить свои доходы. Вторая половина дня обещает хорошие новости, касающиеся кого-то из самых близких вам людей.

Стрелец