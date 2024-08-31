Ева Грин в готическом образе прибыла на Венецианский кинофестиваль

44-летняя французская актриса Ева Грин прибыла на Венецианский кинофестиваль-2024. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана дебютировала в непривычном для Венеции амплуа, продемонстрировав готический стиль. Еву Грин заметили в отеле Excelsior в итальянском городе на острове Лидо, прежде чем она села на лодку, чтобы спуститься вниз по водоему.

Французская знаменитость продемонстрировала полностью черный ансамбль, несмотря на солнечную погоду, распустив черные волосы, которые спадали ей на плечи.

Надев черную байкерскую куртку, черные джинсы и простую черную футболку, Ева Грин спрятала лицо за темными очками, прежде чем помахать поклонникам.

Звезда экрана дополнила образ массивной серебряной цепочкой и черными ботинками на шнуровке.

Фото: Simone Comi

Венецианский кинофестиваль открылся в среду, 28 августа 2024 года, когда Тим Бертон представил продолжение фильма «Битлджюс», в котором снял свою девушку Монику Беллуччи.

Фестиваль в Италии продлится до 7 сентября 2024 года. Его посетят больше звезд, чем в прошлом году, когда была забастовка актеров и сценаристов в Голливуде.