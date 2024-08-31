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ФОТО И ВИДЕО Торт и цветы в постель: Сильвия Ильвес получила лучший подарок на день рождения

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Сильвия Ильвес.
Сильвия Ильвес. Фото: Konstantin Sednev

Виолончелистка Сильвия Ильвес отмечает свой день рождения. По словам музыкантки, утро дня рождения началось с лучшего подарка из всех.

31 августа отмечающая свой день рождения виолончелистка Сильвия Ильвес отметила свой 32-й день рождения. Утро дня рождения Сильвии стало особенно радостным благодаря подарку, который она получила.

«Дети разбудили маму с тортом и цветами», - сообщила Сильвия в социальных сетях и добавила: «Лучший подарок».

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