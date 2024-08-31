Виолончелистка Сильвия Ильвес отмечает свой день рождения. По словам музыкантки, утро дня рождения началось с лучшего подарка из всех.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Торт и цветы в постель: Сильвия Ильвес получила лучший подарок на день рождения
31 августа отмечающая свой день рождения виолончелистка Сильвия Ильвес отметила свой 32-й день рождения. Утро дня рождения Сильвии стало особенно радостным благодаря подарку, который она получила.
«Дети разбудили маму с тортом и цветами», - сообщила Сильвия в социальных сетях и добавила: «Лучший подарок».