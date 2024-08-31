Бывший муж Дженнифер Энистон женится на актрисе, которая на 23 года моложе его

Пара появилась вместе на Венецианском кинофестивале, а на безымянном пальце Николь публика заметила помолвочное кольцо с крупным драгоценным камнем. Изделие изготовлено на заказ брендом Stephanie Gottlieb Fine Jewelry из платины и 18-каратного желтого золота и инкрустировано бриллиантом в четыре карата.

О романе Джастина Теру и Николь Брайдон Блум стало известно в феврале 2023 года, когда они вместе посетили мероприятие Netflix в Нью-Йорке. Пару иногда замечали на свиданиях, а в марте этого года они впервые вышли вместе в свет на вечеринке Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар».

Для Джастина брак с Николь станет вторым. Ранее он был женат на Дженнифер Энистон с 2015 по 2017 год. После развода актёры остались близкими друзьями, хотя звезда «Друзей» признавалась в интервью, что тяжело переживала разрыв.